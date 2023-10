Expert DCG Année 2 e année. UE 2, UE 4, UE 5,UE 6, UE 10, Edition 2023-2024

Les études de cas proposées en DCG et DSCG sont des mises en situation concrètes et progressives, tirées de cas réels, invitant l'étudiant à réinvestir les savoirs acquis dans le cours (en présentiel ou dans un manuel si candidat libre) : compétences testées, points de méthodologie et conseils des examinateurs, pistes de corrigés intégrant des rappels du cours, nombreux schémas et tableaux de synthèse. Les matières suivent le découpage de l'enseignement dans les lycées (l'essentiel des prépas), soit 3 à 5 UE par ouvrage (un ouvrage = une année). Pour chaque UE, 3 à 5 sujets types d'examen (même forme qu'à l'épreuve : barème, durée...) sont proposés, soit 15 à 20 pour chaque titre. 15 sujets pour une préparation en conditions réelles : - Situations tirées de la vie des organisations - Dossiers et bases documentaires comme à l'examen - Corrigés exhaustifs et conseils des correcteurs - Rappels de cours ciblés et visuels, méthodologie, ressources complémentaires - Tableau synoptique Programme-Sujets pour un entraînement ciblé