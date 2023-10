La boîte à outils Process Communication Model®. 60 outils et méthodes

Process Communication Model est un modèle d'analyse de personnalité pami les plus connus et utilisés au monde. D'une profonde richesse, il est aussi directement opérationnel. Il nous aide à prendre conscience de notre mode de fonctionnement et de nos besoins pour mieux gérer notre énergie et optimiser notre efficacité au quotidien. Il donne des clés de lecture puissantes pour mieux communiquer avec les autres, pour motiver chacun de façon individualisée et pour gérer les situations tendues. Il nous aide à nous libérer de nos croyances limitantes et à développer nos talents. Chaque outil de cet ouvrage est conçu pour être directement exploitable et fournit des exemples concrets de cas d'usage, applicables dans le contexte professionnel ou personnel.