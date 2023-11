Le karma du diable

Charlie est en dernière année de psycho, sa route est toute tracée, et en apparence, elle a tout pour être heureuse. Sauf qu'elle ne l'est pas. Le bonheur lui échappe. Maylo est une star montante du rugby international, sa vie est parfaitement maîtrisée, et il ne la changerait pour rien au monde. Ils n'ont rien en commun. Sauf la passion du rugby. Mais, lorsque Charlie tombe par hasard sur son idole Maylo, tout va de travers, les catastrophes s'enchainent. Passage en cellule, demande en mariage et cerise sur le gâteau : Charlie se réveille un matin bien loin de son petit studio parisien ! Rien ne les prédestinait à se rencontrer, pourtant, ils vont devoir apprendre à se faire confiance dans l'épreuve la plus insolite de leurs vies. Une romance drôle, émouvante et surprenante ! Vous ne regardez plus jamais les rugbymen de la même façon !