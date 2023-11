L'Héritier de Poucerie

Il y a bien longtemps, au moyen âge, au temps des chevaliers, la vie n'était pas toujours facile entre les guerres et la vie au château. Ces gentilshommes ont été dévoués aux services d'une noble cause... la vie est peu de chose. Nous n'avons pas oublié notre héros, Florimond, il a su surmonter des joies et des peines. Alors toi qui va lire mon roman, seras-tu prêt à devenir un chevalier comme notre héros au Grand Coeur ? Public ciblé : Enfants de 8 à 12 ans (conçu également pour la dyslexie)