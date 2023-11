Nous nous reverrons

Après plusieurs années à économiser, César s'offre enfin son tour d'Europe. Un rêve d'enfant qui l'amène ce soir-là dans le même bar qu'Harmonie. Cette femme sublime au sourire éclatant n'avait pu quitter son esprit depuis cet adieu sur le quai d'une gare, il y a cinq ans. Lorsque César croise son regard, la jeune femme est complétement décontenancée. Tous les sentiments qu'elle avait tenté d'enfouir pendant ces années remontent à la surface. Confuse, elle s'enfuit. Mais le destin les réunit de nouveau lorsqu'elle apprend que César travaille dans le même bar qu'elle. La jeune femme arrivera-t-elle enfin à oublier et pardonner à l'homme qui l'a tant fait souffrir ou restera-t-elle prisonnière de ses sentiments ? Dans cette romance aux destins entremêlés, Flora reprend la plume pour nous livrer un récit touchant et sensible, questionnant le lecteur sur les failles qu'il y a en chaque individu.