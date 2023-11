Alors que la vie à la surface de la planète est devenue impossible, une mission d'exploration souterraine a été lancée pour trouver un nouvel éden. A bord du Cargo Paradis, les enfants envoyés explorer les entrailles de la terre ont grandi, et sont maintenant devenus des adolescents. Entre les protocoles rigides, l'enfermement prolongé et les bouleversements émotionnels qu'ils traversent, les tensions s'accentuent parmi les membres de l'équipage. D'autant qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à forer la croûte terrestre... Un formidable roman post-apocalyptique, richement illustré, qui fait se rencontrer 2001, l'Odyssée de l'espace et Voyage au centre de la terre.