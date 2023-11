La vieille fille et le photographe

Moi, les amis, un an et demi après qu'un meurtrier en cavale m'ait envoyée à l'hôpital avec de multiples fractures, je ne demandais rien de mieux que de me prélasser avec petit Coco, mon cockatiel chéri, dans le nid douillet de mon sergent-détect'Yves adoré. Alors vous comprendrez que c'est bien malgré moi que je me retrouve mêlée à une nouvelle affaire... Ca commence à la veille de la rentrée scolaire par la visite de Phil Auclair, un copain éditeur, et de sa consoeur Bernadette Vaillancourt... qui me demande de retrouve ; son bon mari, le célèbre photographe Antoine Gélinas. L'ennui, c'est que si je me fie aux témoignages de l'entourage du couple, le mari de la dame n'a pas vraiment disparu : il ne veut tout simplement plus la voir ! Or, ce que j'estime n'être qu'une banale histoire de divorce prend une tournure dramatique quand j'apprends que Brieg Ledet, le coauteur des ouvrages d'Antoine Gélinas, est mort dans un incendie suspect. Bernadette Vaillancourt a beau affirmer que ça n'a rien à voir avec la "disparition" de son mari, faut pas charrier ! Et vous me connaissez : moi, quand je veux connaître la vérité...