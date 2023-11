De connivence, la belle échappée. Partie 2

Diane est pleinement consciente d'avoir entraîné ses deux acolytes dans un terrible cauchemar. Adam et Noah, entre qui son coeur balance, se retrouvent malgré eux complices d'un meurtre. Sans argent et sans plan, le trio de fugitifs sillonne les routes de la côte Ouest des Etats-Unis afin de se faire oublier. Le périple va pourtant vite dégénérer à mesure que les rencontres insolites s'enchaînent... Dans cette deuxième partie des aventures de Diane, Lila Daphné Cres offre une suite rocambolesque et haletante où les lecteurs, tout comme nos (anti)héros, ne seront pas au bout de leurs surprises !