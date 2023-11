L'Holocauste comme culture. Discours et essais

Peu après la chute du Mur de Berlin, au moment où il rencontre pour la première fois une véritable reconnaissance publique pour son oeuvre littéraire, Imre Kertész a commencé à s'exprimer aussi sous forme de discours et d'essais sur la signification éthique et culturelle de l'holocauste. Ses premiers textes sont "théoriques" certes, mais en réalité entièrement imprégnés par son expérience de survivant et de témoin de l'univers concentrationnaire, et portent des titres programmatiques, comme "La pérennité des camps", ou encore "L'Holocauste comme culture".