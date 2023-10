La grande sieste

Après plusieurs millions d'années de sommeil, une dragonne se réveille en pleine Haute-Savoie. Anéantissant quelques créatures pour assouvir sa faim, elle est rapidement désignée comme une grave menace et pourchassée manu militari. Mais c'est sans compter sur un petit groupe d'écologistes militants et idéalistes, bien décidés à défendre la biodiversité draconique alpine en s'interposant entre la dragonne et l'armée.