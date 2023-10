Ludomire Tome 2 : Persecutores demonum. La geste de l'hétérodoxe

An de grâce 1182. Sybille de Jérusalem, soeur du roi et future reine, s'inquiète car de nombreuses tentatives d'assassinat sont dirigées contre son époux. En parallèle, des disparitions émaillent la Terre sainte. Il se murmure qu'un démon en est à l'origine et qu'il trace toujours un signe de sang sur le lieu de ses crimes. Gillles de Brousse et son assistante Marjan sont alors engagés par la princesse comme "persecutores demonum" pour traquer cet être maléfique et résoudre les mystères qui entourent ces disparitions.