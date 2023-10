Méditations guidées. Programme MBSR : la réduction du stress basée sur la pleine conscience

Guérir du stress grâce à la méditation ! "La guérison vient de la pratique de la méditation quand celle-ci devient à nos yeux une façon d'être." Jon Kabat-Zinn- Au coeur de la tourmente Ce livre est le compagnon de route idéal pour découvrir ou approfondir la pleine conscience. Dans un langage accessible et universel, il en présente les 4 pratiques essentielles : le scan corporel le yoga la méditation assise et la méditation marchée. Pratiquez au quotidien grâce aux méditations guidées à télécharger dans ce livre. Elles vous guideront et vous ouvriront un autre regard sur la vie. Pour vous, votre bien-être et votre santé !