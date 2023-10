49 petites histoires dans l’Histoire de l’Antiquité

L'Antiquité est omniprésente dans notre imaginaire ou notre vocabulaire. Les auteurs grecs et latins ont constitué l'essentiel de l'éducation des lettrés européens pendant des siècles. Ce n'est donc pas un hasard si des noms comme Crésus ou Hannibal nous sont familiers, ou si l'on peut toujours s'exclamer "Alea jacta est ! " ou "Eurêka ! ". Derrière ces références que l'on cite sans parfois en connaître l'origine, se cachent des vies extraordinaires et des épisodes marquants de l'histoire antique. Une plongée dans l'Antiquité à travers 49 événements, lieux et personnages célèbres ou oubliés, mais incontournables pour comprendre l'Antiquité. Pour les férus d'Histoire. Pour les élèves et les étudiants, qui par cet éclairage différent, retiendront mieux les dates et les personnages clés de l'Histoire de l'Antiquité.