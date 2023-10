Révise ta philo avec les super-héros !

Si vous pensez que la philosophie est réservée aux barbus en toge, vous allez être surpris ! La philo se niche partout y compris chez les super-héros. Superman, Batman, les X-Men, Hulk, Daredevil et leurs amis vont vous aider à vous passionner pour Kant, Nietzsche, Epicure et bien d'autres. Le bien, le mal, le bonheur, l'identité, la morale apparaissent en filigrane de leurs aventures et de leurs exploits ! Comment Hulk fait-il pour se connaître lui-même ? Wonder Woman est-elle une copine de Kant ? En quoi Kick-Ass incarne-t-il la pensée sartrienne ? Dark Vador a-t-il besoin d'une séance chez Freud ? Au fil des pages, vous comprendrez enfin le fameux " Je pense donc je suis ", n'aurez plus peur du concept de "bien commun" et volerez sans peine aux côtés de super-philosophes comme Socrate, Spinoza ou Schopenhauer.