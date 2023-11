Les yeux du coeur... Tome 3, Pour le salut

C'est un extrait où je parle de toi, en exprimant ce que je ressens en moi. Ceci est une pensée de moi, pour toi. L'ensemble est surtout profond comme les abysses. Et pourtant, ce qu'il y a au fond de mon coeur, c'est toi... Dans la continuité de ses deux premiers ouvrages, Marc Charles-Alfred tire son inspiration de ses émotions profondes pour en extraire un troisième recueil intense et touchant sur la Vie. Il fait de l'écriture un exutoire, une manière de se libérer de ses passions et évoque, avec sincérité et philosophie, la quête d'un monde meilleur, le renouveau, la lutte contre des dérives de la société et rend compte de l'évolution de son existence, en perpétuelle évolution.