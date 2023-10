Un sang d'encre

1983, sud-ouest de la France. Un couple et ses enfants sont victimes d'un effroyable massacre qui a tout d'un règlement de comptes. La région, comme l'intégralité du pays, est secouée depuis des années par la crise économique, son cortège de licenciements et ses grèves à répétition. Le patron du quotidien local demande à Cadalen, un journaliste descendu de Paris pour assister aux funérailles d'un camarade de régiment, de prendre en charge l'enquête pour épauler sa rédaction. Son travail d'investigation le confronte rapidement aux feux mal éteints de la guerre d'Algérie comme aux cicatrices profondes remontant à l'Occupation allemande. Les intimidations et les menaces à son encontre ne tarderont pas, dès que certains notables locaux commenceront à se sentir visés. Flegmatique autant que désabusé, Cadalen considère que ça fait partie du boulot. Se faire tirer dessus, en revanche...