49 petites histoires dans l’Histoire de France

Les moments forts de l'histoire de France au travers d'événements incontournables, de faits singuliers ou d'anecdotes populaires... En 49 histoires chronologiques et contextualisées, mais surtout amusantes et édifiantes, ce livre retrace l'histoire de France, en prenant pour repère ses grandes dates et ses figures principales : batailles célèbres, inventions primordiales, grandes découvertes, oeuvres d'art majeures et personnages illustres qui ont façonné, siècle après siècle, le destin de ce pays... Pour les férus d'Histoire. Pour les élèves et les étudiants, qui par cet éclairage différent, retiendront mieux les dates et les personnages clés de l'Histoire de France.