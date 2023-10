L'inaccessible étoile

Et si nos pires ennemis étaient ceux qui veulent que demain soit un autre hier ? Dans une lointaine forêt tropicale, Rainbow, un jeune oiseau croyait que sa vie serait faite de bonheurs simples, dans son écrin de verdure. Mais un jour, conformément à l'usage dans sa tribu, ses parents lui coupent les vivres : il devra désormais se battre pour sa nourriture quotidienne, et de ce fait renoncer aux plaisirs qui faisaient son bonheur. Mais Rainbow n'est pas de ceux qui abandonnent leurs rêves, et c'est bien ce qui lui est reproché. Car là où les autres rentrent dans le rang, lui décide d'utiliser son intelligence pour s'extraire de sa condition, mettant sans le vouloir l'ordre immuable de sa tribu en péril. Dès lors, comme bien souvent les visionnaires, il devient l'oiseau à abattre, la cible préférée des démagogues et surtout, surtout, de la masse bêlante qui refuse de voir qu'un autre monde est possible...