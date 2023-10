Les Contes des coeurs perdus - Héloïse et les larmes de givre

On raconte que le peuple des dryades aurait complètement disparu, or, rien n'est moins vrai ! Héloïse est l'une d'entre elles, elle vit dans un village d'hamadryades, ces nymphes liées à un arbre dont elles ne peuvent s'éloigner. Rêvant de pouvoir un jour voyager, le hasard lui fera rencontrer un étrange et mignon golem de pierre perdu très loin de sa terre natale...