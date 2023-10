Au bord du ciel. Heaven Bound

La poésie de Bianca Casady est une clé pour pénétrer dans une nature pleine de beauté noire, cousue de scènes solennellement décadentes aussi sacrées qu'obscènes. Au bord du Ciel nous rapproche de personnages parfois muets et immobiles, perpétuellement suspendus entre la vie et la mort, le ciel et la terre. EDITION BILINGUE