Enfantillages - Peintures de pouëts et autres amusettes

Un ours en peluche, Bécassine, un canard en plastique, un hippopotame, une majorette, Batman, un mouton rouge, des cow-boys et des Indiens... Antonin Louchard a fait descendre de leurs étagères des centaines de bibelots, de figurines et de jouets dénichés dans des vide-greniers pour les reproduire en peinture et leur redonner vie. Un flux d'images puissantes et saisissantes qui racontent l'enfance, l'insouciance et la gravité du temps qui passe.