Onze chatons et un drôle de chaton

C'est un bien drôle de chaton que ce "Pelage tacheté" . Il ressemblerait en tout point à nos onze chatons préférés, s'il n'avait pas sur son pelage ces jolis pois qui virent au rose quand il est content. Et puis, sa maison en tôle cabossée n'a pas l'air des maisons de chez nous. Mais d'où vient donc cet étrange matou ? Qu'à cela ne tienne, les onze chatons se prennent d'affection pour ce petit chat égaré, et redoublent d'activité pour aider Pelage Tacheté à rejoindre les siens ! Bien sûr, ils ont encore une petite idée derrière la tête, mais ce chaton venu d'ailleurs ne manque pas non plus de malice !