La bibliothèque de ma naissance. Coffret avec 5 livres

Les premiers livres de bébé ! Cette bibliothèque de 5 livres facilement manipulables par les mains du tout-petit, l'accompagnera au fil de ses premiers mois. Chaque album cartonné a sa propre spécificité de fabrication afin de répondre précisément aux besoins du bébé : un imagier en noir et blanc pour apprendre les objets du quotidien, la présentation de la famille avec un miroir à la fin, un album accordéon pour découvrir les animaux, un livre avec de l'embossing sur chaque page pour stimuler le sens du toucher et une comptine illustrée. Avec les illustrations colorées et pleines de tendresse de Sophie Boxom. Dans la même collection : - Les câlins de Papa - Les bisous de Maman - Bonjour, petit tigre - Bonne nuit, petit lapin