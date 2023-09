Ce coffret réunit l'essentiel de l'oeuvre de celle qui est aujourd'hui considérée comme la première impressionniste. Issue d'un milieu très aisé, à une époque où l'Ecole des beaux-arts est encore interdite aux jeunes filles, Berthe Morisot se choisira pourtant un destin d'artiste. Elle exécute tout au long de sa vie près de cinq cents toiles ainsi qu'un vaste corpus d'aquarelles, de pastels, de dessins et même de gravures. Restés confidentiels jusqu'à un passé récent, son parcours et son oeuvre sont à présent célébrés dans le monde entier, et Morisot est désormais perçue comme l'une des figures de proue d'une histoire de l'art au féminin. La forme originale de ce coffret permet de plonger au coeur de l'art de Morisot : accompagné d'un livret explicatif comprenant une introduction générale et des commentaires détaillés, il contient un livre "en accordéon" tout en images, qui déploie près d'une cinquantaine d'oeuvres. Il permet de retracer l'évolution de la touche de Morisot et de sa palette empreintes de nuances et de subtilité ; il donne ainsi à voir la modernité et la grande liberté de cette impressionniste sans pareille.