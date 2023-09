Le bonheur est pavé de bonnes infusions

Découvrez dans ce coffret : - Une ravissante tasse avec son couvercle pour garder la tisane au chaud et conserver les principes actifs volatiles. - Une passoire adaptée à la tasse permettant une immersion complète de l'infusion. Un livret de 64 pages pour découvrir une palette de bienfaits et de saveurs 100 % naturelles. - Comment préparer une bonne infusion : choix des plantes, ustensiles, préparation et temps d'infusion pour une meilleure dégustation. - Des recettes pour tous et pour tout : tonique pour bien commencer la journée, relaxante pour lutter contre le stress, détox pour aider à éliminer les toxines... - Un herbier de 20 plantes médicinales à utiliser seules ou en mélanges selon les effets souhaités : camomille, lavande, menthe, ortie, pissenlit, tilleul, vigne rouge...