Halloween. Mon petit coffret Livre et 3 puzzles

Un joli coffret contenant trois puzzles de neuf pièces chacun et un livre sur le thème d'Halloween. Ce livre et ses trois puzzles invitent les jeunes enfants à se plonger dans l'ambiance d'Halloween. En assemblant les puzzles tout simples, de neuf pièces chacun, ils reconstitueront trois scènes imagées du livre représentant de charmants animaux déguisés en sorcières, en fantômes ou en monstres, qu'ils retrouveront au fil des pages du livre, avec de nombreux détails à observer et à commenter.