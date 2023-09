Docker et Kubernetes. Coffrets en 2 volumes : Maîtrisez le déploiement d'applications conteneurisées

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur Docker et Kubernetes pour maîtriser le déploiement d'applications conteneurisées. 1699 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr. Un livre de la collection Expert IT Docker - Concepts fondamentaux et déploiement d'applications conçues en services (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux développeurs, architectes et administrateurs système, ainsi qu'à toute personne désireuse de comprendre les concepts fondamentaux de la technologie Docker, sans entrer dans toutes ses subtilités ni tous ses cas d'usage, pour les mettre en oeuvre dans le déploiement d'applications conçues en services... Un livre de la collection Expert IT Kubernetes - Gérez la plateforme de déploiement de vos applications conteneurisées (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux administrateurs système qui souhaitent maîtriser le déploiement de Kubernetes et comprendre en quoi il répond aux nouveaux enjeux informatiques liés à l'arrivée des containers. Le lecteur découvre ainsi les différentes fonctionnalités de Kubernetes qui lui permettront de gérer des containers et leur cycle de vie et de mettre en place toutes les briques indispensables à un cluster de production...