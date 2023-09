Le Tarot de Marseille de l'épanouissement. Les cartes & le livre pour mieux se connaître et s'accomplir - Coffret

Dans ce coffret, Emilie Porte propose un regard neuf sur ces cartes familières. Vous découvrirez comment le Tarot de Marseille, en reflétant votre monde intérieur, vous enseigne le sens profond de votre vie. Exercices ludiques, méditations, élixirs floraux et tirages originaux vous permettront d'intégrer les cartes de façon vivante et intuitive. Leurs messages de sagesse vous guideront vers l'épanouissement personnel et spirituel. Et si le Tarot de Marseille avait encore beaucoup à nous apprendre ?