The Devil's Cradle, l'histoire du black metal finlandais raconte l'histoire d'une des scènes les plus intransigeantes au monde. A travers les yeux et les témoignages des artistes de black metal, des auteurs de fanzines et autres maniaques de l'underground, Tero Ikäheimonen dresse un portrait de la scène finlandaise depuis ses débuts dans les années 1980. Retrouvez dans ce livre l'histoire des artistes et groupes incontournables de la scène finlandaise : Beherit, Archgoat, Impaled Nazarene, Horna, Satanic Warmaster, Cosmic Church, ... And Oceans, Barathrum, Urn, Black Dawn, Anal Blasphemy, Goatmoon, Behexen, Baptism...