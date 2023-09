Voyages dans la symbolique maçonnique en loge bleue. 2023

Parmi les obligations d'un Maître maçon, le devoir de transmission occupe une place centrale. Transmettre, c'est d'abord ce mouvement qui porte à faire partager aux autres les fruits de ce que l'on a appris en loge, "portez parmi les autres hommes les vertus dont vous avez promis de donner l'exemple" nous dit le Rectifié. Il s'agit aussi de transmettre voire de léguer les résultats de ses propres recherches et réflexions. La transmission est au coeur de la démarche maçonnique. L'auteur, depuis 2015, a donné une centaine de conférences, la plupart du temps en loge. Elles ont réuni au total près de 6 000 soeurs et frères en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et en Afrique. Les textes présentés ici sont largement inspirés par la pensée véhiculée par le Rite Ecossais Rectifié, telle que comprise par l'auteur, et en particulier par les rituels ses loges symboliques, tout en n'ignorant pas les autres rites. 14 thèmes sont abordés dans cet ouvrage : Les heures symboliques de Midi et de Minuit ; L'idée plurielle de Grand Architecte de l'Univers... ; La pierre cubique polie, modèle de perfection ; La symbolique du maillet en loge d'Apprenti ; La Lumière de l'Orient maçonnique ; Symbolisme et franc-maçonnerie ; La Mort Initiatique ; Le nombre et la place des éléments dans les rituels maçonniques ; Le vrai Désir ou le désir du Vrai ; Se mettre à l'ordre au signe d'apprenti ; Hiram biblique, Hiram maçonnique ; L'exclusion historique de Tubalcaïn du Rite Ecossais Rectifié ; L'énigmatique Phaleg du rite écossais rectifié ; La colonne brisée, emblème de l'homme dégradé au Rite Ecossais Rectifié. Un symbole maçonnique ne s'épuise jamais ; il conserve toujours d'autres dévoilements possibles, nouveaux, complémentaires aux premiers. Transmettre, ce n'est pas seulement communiquer, mais aussi partager, donner en toute générosité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est aussi le but de cet ouvrage.