" Ces ombres dans sa conscience lacunaire le terrifient. Car les hôtes dont il prend possession ne sont que des coquilles vides ; son anima est le seul ancrage dont il ait disposé au cours de ces millénaires d'existence. Mais est-ce toujours le cas ? Il ne le sait plus. Sa bouche - celle de ce corps - lui laisse un goût de cendres. " D'un côté, il y a Leon Visagie et Nazanin Amanpour, respectivement lieutenant et capitaine de police. D'un autre, il y a Elsabe van der Merwe, paléoanthropologue. A priori, rien ne relie ces professionnels, sinon l'Afrique du Sud, où ils résident et exercent leurs métiers. Jusqu'au jour où une vidéo montrant un vieillard déposant un cadavre sur un site archéologique les entraîne tous les trois dans la même enquête. Car, manifestement, le cadavre en question n'est pas celui d'un Homo sapiens. Alors, des townships de Johannesburg aux terres arides d'Alice Springs, en Australie, une pièce après l'autre, c'est tout un puzzle qui se reconstitue. Le puzzle d'une humanité plurielle et composite, où se croisent les simples mortels et ceux qui traversent les âges. Comme les mille et une facettes d'un polar à la fois choral et surnaturel.