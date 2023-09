Sous le signe du chat

Dans la charmante ville ensoleillée de M... , la commandante Stéphanie Téguier, une femme passionnée par les chats, prend les rênes d'une brigade spéciale. Chargée d'une enquête complexe, elle plonge dans les abîmes d'une sombre affaire de viol et de tentative de meurtre. Un appel anonyme a permis de retrouver un homme inconnu au milieu des bois. Qui est-il et pourquoi a-t-il été attaqué ? Pour le découvrir, Stéphanie et son équipe se lancent dans un jeu du chat et de la souris qui les confrontera à la perversion d'une jeunesse livrée à elle-même et plongée dans les excès les plus atroces. Entre rebondissements haletants et tension palpable, l'intrigue se développe sous le signe du mystère, de l'émotion et du félin.