Tous des spécimens

Italique, jeune carlin attachant et facétieux découvre en suivant les pas de son maître, un écrivain talentueux, les coulisses du monde littéraire, depuis les premiers mots d'un manuscrit jusqu'aux soirées mondaines les plus germanopratines. Avec humour, impertinence et une insatiable curiosité, le compagnon du romancier dévoile, jour après jour, les secrets les mieux gardés du petit monde littéraire : rivalités et intrigues excentriques, rentrées littéraires, auteurs solitaires ou capricieux, frénésie des Prix d'automne... Allant de surprise en surprise, il se joue des moeurs si particulières de cet univers codifié et impénétrable. Les écrivains et leurs éditeurs, les critiques et les attachés de presse sont décidément des êtres d'un autre monde...