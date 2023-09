Organiser et réussir vos événements. Identifier les besoins, travailler le concept, anticiper les imprévus, réaliser l'événement

Assemblée générale, lancement de produit, compétition sportive, spectacle, inauguration, conférence, séminaire ou simple cocktail... Que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée, nous sommes tous amenés, un jour ou l'autre, à prendre en charge l'organisation d'un événement. Mais une fois l'échéance fixée, comment rester serein et mettre toutes les chances de son côté pour que la réussite soit au rendez-vous le jour J ? Comment définir le cahier des charges, le planning et le budget ? Quels prestataires contacter et sur quels critères les sélectionner ? Comment estimer et anticiper les risques ? De quelle façon mesurer les résultats ? A l'appui d'une méthodologie d'analyse et d'organisation agrémentée de documents immédiatement opérationnels, cet ouvrage constitue une boîte à outils complète et modulable, quelle que soit l'ampleur de l'événement à réussir. En 10 étapes et 15 fiches pratiques, l'auteur vous accompagne pas à pas dans l'organisation de tout événement, pour vous permettre de devenir un véritable "maître de cérémonie" !