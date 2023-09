Imagerie gynécologique. Guide pratique 2ed

Ce livret couvre de façon complète et didactique l'ensemble de l'imagerie diagnostique gynécologique. Il s'agit d'une synthèse de chaque pathologie sous forme de points clés avec des schémas explicatifs. Il traite de la pathologie ovarienne pseudo-tumorale et tumorale, de l'endométriose pelvienne, de la pathologie tubaire, de la pathologie utérine (col, endomètre et myomètre), des pathologies vasculaires, des malformations utéro-annexielles, de la maladie trophoblastique gestationnelle, des dysfonctionnements pelvipérinéaux et de la carcinose péritonéale. Cette seconde édition a été enrichie de nouveaux chapitres : la radio-anatomie, la pathologie du péritoine et les nouvelles classifications de l'endométriose. Certaines fiches ont été complétées afin de rendre l'ouvrage toujours aussi pédagogique et les références bibliographiques des dernières parutions de la littérature scientifique ont été rajoutées.