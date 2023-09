Comment manifester la magie dans votre vie

Découvrez l'étendue de votre pouvoir intérieur et manifestez la "vie magique" qui vous est destinée ! Dans ce nouvel ouvrage, Radleigh Valentine présente de nombreux exercices pratiques ainsi que des conseils inspirants pour maîtriser votre énergie, dépasser vos limites et trouver votre " moi " le plus heureux et le plus authentique. Au fil des pages, vous découvrirez comment : - manifester ce que vous désirez vraiment ; - expérimenter une vie de gratitude dans la joie ; - reconnaître les signes que vous envoie l'Univers chaque jour ; - communiquer avec les anges et décrypter leurs messages ; - pratiquer en conscience pour libérer vos blocages et atteindre vos objectifs. Un livre puissant, écrit avec beaucoup d'humour, pour réveiller et libérer la magie qui réside en vous dans tous les domaines de votre vie.