Tennis. Les moments magiques

Du passe-temps favori de la noblesse à un sport mondial qui comptedes millions de pratiquants dans le monde entier, et dont lesprotagonistes sont devenus des icônes mondiales du sport. L'épopée du tennis contemporain, depuis sa codification officielle en 1874 par Walter Clopton Wingfield, jusqu'à aujourd'hui, est une véritable aventure : riche d'événements, de grands champions maisaussi de héros accidentels qui l'ont rendu populaire à tous les niveaux. Un sport épique, cinématographique et littéraire grâce à des rivalités, des histoires et des personnages qui se sont inscrits dans l'imaginairecollectif, mais aussi grâce à ceux qui ont fait de la narration du tennis un art. Tout cela revit dans les pages de ce livre, richement illustré grâce à desphotos provenant des meilleures archives spécialisées. Pour chaqueépisode, un QR code et un lien permettent d'accéder aux vidéosdisponibles en ligne pour rendre le récit encore plus passionnant.