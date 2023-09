Addiction de l'ombre à la lumière. Itinéraires de quatre addicts David Delapalme, Gérard Chevalier, Anna et Antoine

Ce livre est le récit d'une renaissance : celle de quatre addicts, une femme et trois hommes, qui apprennent jour après jour à vivre sans drogue, ni alcool. Pour s'en sortir, ils ont choisi une méthode thérapeutique américaine, le modèle Minnesota. Une méthode d'entraide, qui fait ses preuves, depuis des dizaines d'années, dans le monde entier. Faut-il encore que cette thérapie franchisse les frontières et soit démocratisée en France où la question des addictions laisse toujours le monde de la médecine bien démuni ! Aujourd'hui ces quatre anciens consommateurs sont devenus eux même thérapeutes, spécialisés dans le domaine des addictions. Leur but : accompagner ceux qui connaissent les souffrances qu'ils ont eux-mêmes traversées. Face aux démons de l'alcool, des drogues licites et illicites et des addictions comportementales (travail, jeux, écrans, sport, nourriture, sexe), qui mieux qu'un addict pour en aider un autre à reprendre le chemin de la vie. Un formidable message d'espoir sur un parcours trop souvent semé de renoncements, de rechutes, de doutes et parfois même d'envies de mourir. Une métamorphose sur fond de spiritualité, comme un voyage initiatique au cours duquel chaque jour nous en apprend davantage sur les ressources et la force de ces hommes et de ces femmes que l'on disait perdus et qui, jour après jour, ont tout reconstruit.