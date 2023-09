Emerson. Le sublime ordinaire

Contemporain de Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau ou Henry James, Ralph Waldo Emerson (1803-1882) est l'un des plus grands penseurs américains... Contemporain de Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau ou Henry James, Ralph Waldo Emerson (1803-1882) est l'un des plus grands penseurs américains. Auteur prolifique et rebelle à tout conformisme, il s'élève tant contre une Eglise qui fige la foi que contre une société qui brade la liberté sur l'autel de l'esclavage. Il appelle à se déprendre des vieux maîtres européens ainsi qu'à retrouver le mouvement de la vie impérieuse et insaisissable de la nature. Sa terre promise est celle de la confiance en soi, cette capacité accordée à chacun de faire entendre sa voix. Fidèle à un auteur qui ne sépare pas la vie de la pensée, cette biographie intellectuelle constitue un itinéraire de lecture, tressant un jeu de résonances et de dissonances insoupçonnées entre les écrits et les différentes facettes de l'existence d'Emerson, à la fois pasteur, naturaliste, conférencier, essayiste, poète et activiste.