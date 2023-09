Mirabilia N° 18, été 2023 : L'espérance

- Vassili Grossman, les feuillets d'Ikonnikov, extrait de Vie et Destin - Entretien avec Adélina Gallet, Conseillère Pénitentiaire d'Insertion et de Probation - Vincent Gille, Une journée à Montchevrel II (le I était dans le numéro sur la patience, le III serai dans celui sur la gratitude), inédit - Luigi Pirandello, Un filet d'air, extrait des Nouvelles pour une année, nouvelle consacrée au surgissement du printemps - Le Cahier Central : gravures de Siemen Dijkstra, Charles Donker et Jakob Demus. - Karel Capek, "Le Printemps du jardinier" extrait de L'Année du jardinier : le printemps vu du point de vue du jardinier, texte plein d'humour. - Anne Guglielmetti, Lettre à des amies et amis inconnus, inédit. - Entretien avec des militants des mouvements écologistes dits "radicaux" Extinction Rebellion et Dernière Rénovation - Les Utopies d'Albert Kahn, texte sur les actions menées par le philanthrope Albert Kahn entre 1890 et 1930, illustré de huit autochromes de la collection des "Archives de la Planète" , inédit - Lucien de Samosate , "Le voyage dans la lune" , texte du , considéré comme l'un des premiers récits d'un voyage en Utopie