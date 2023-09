Les noirceurs de l'univers

Le soleil se couche, la nuit devient noire. Personne ne s'en étonne et pourtant cette obscurité recèle un mystère. Mystère que l'écrivain Edgar Poe, l'auteur de fantastiques histoires, commença à déchiffrer. Mais l'univers recèle bien d'autres "noirs" qui restent étranges et passionnent les astronomes. Il ne fait plus de doute qu'il y a dans l'espace une matière invisible et qui fait bouger les étoiles et les galaxies. Mais de quoi s'agit-il ? Et pourquoi parle-t-on d'une énergie noire qui repousserait l'univers comme un mauvais génie sortirait de sa bouteille en fracassant tout sur son passage ? Et, au centre de la Voie Lactée, un trou noir repu fait parler de lui. Que savons-nous des trous noirs ? Comment les observer, puisqu'ils sont "noirs" ? L'univers serait-il peuplé de trous noirs gros ou petits et serions- nous à la merci de l'un d'entre eux ? Dans notre finitude, sertis dans une bulle de lumière, immergés au sein du grand Univers, comment percevons-nous le noir : promesse de lumière où évolution vers un univers froid et stérile ? Daniel Kunth nous escorte dans une aventure scientifique passionnante, qui nous plonge au coeur des grands mystères de l'univers. Relecture et correction staka. fr