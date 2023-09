Aquarelle d'après nature. Peindre plantes et fleurs au fil des saisons

Voyagez à travers les saisons au fil de 12 superbes peintures botaniques à l'aquarelle, dont vous pourrez admirer la réalisation étape par étape. Passionnée de botanique et artiste chevronnée, Sandrine Maugy partage son savoir-faire et son talent à représenter d'exquis fruits et fleurs à l'aquarelle. Délicates jonquilles du printemps, pimpants pois d'été, multi- colores feuilles d'automne ou éclatantes baies de houx en hiver : découvrez 12 pas-à-pas qui vous guideront dans l'exécution d'oeuvres spectaculaires. Chaque chapitre s'articule autour d'une saison et aborde la peinture de trois sujets, chacun pour un niveau différent, débutant, intermédiaire et expert. L'autrice explique les techniques d'aquarelle qu'elle emploie pour capturer la douceur d'un pétale ou la structure complexe d'une plante. Dans une démarche durable, elle explore également les possibilités d'utiliser des outils et des matériaux responsables et naturels.