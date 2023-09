Jeunes journalistes. L'heure du doute

Jeunes journalistes. Ils ont pensé très tôt à ce métier. Ils ont mobilisé toute leur énergie pour y entrer. Pour eux le journalisme est un "métier passion" . Leurs motivations et leurs goûts sont clairs. Qui sont-ils ? Quels sont leurs parcours, leurs expériences et les réponses aux questions qui s'imposent à eux, dans leur vie en rédaction, ou leur travail à la pige ? Ils sont pour beaucoup l'avenir d'une information à laquelle ils apportent leur enthousiasme, des compétences nouvelles et dans laquelle ils s'emploient à trouver une place. Pourtant, ils ont du mal à se projeter, au point que pour beaucoup le doute s'insinue. D'ailleurs plusieurs d'entre eux parlent de quitter cette profession métier ou l'ont quitté. Ce livre est une enquête réalisée auprès d'une centaine de ces jeunes journalistes.