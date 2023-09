Les week-ends de Polka Tome 2 : Polka s'évade

Ce samedi matin, Polka a tellement rêvé de trottinette qu'elle a des fourmis plein le mollet gauche. A coup sûr, son mollet est devenu magique. Il va falloir vérifier ça... Ce dimanche matin, Polka n'a pas envie d'être une Polka. Et si elle devenait un brocoli ? Toute verte, les joues vertes, le menton vert, le bidon vert, les pieds verts, les mains vertes... Et voilà Polka qui s'évade dans sa rêverie, une rêverie entre petits frissons et jubilation. Un quotidien savoureux Cure de vitamines à l'horizon avec le quotidien de Polka qui parlera à tous les enfants et parents. De quoi voir la vie avec le sourire. Une invitation à cultiver son imagination Rien de tel pour réenchanter le quotidien que de s'imaginer un super-pouvoir ou de se transformer en légume. On comprend ainsi que tout est possible quand l'imagination prend le pouvoir.