La religion de Michel Serres

Michel Serres nous est bien connu sous les traits du père de Petite Poucette, de l'homme de lettres, du philosophe scientifique et vice versa. On le connaît moins en " pèlerin de l'absolu ", selon ses propres mots. Pourtant, que l'on pense à ses premiers ouvrages déclinant la figure d'Hermès ; aux voix animistes qui parcourent le monde, à la parole de la Biogée ; aux anges dont il écrivit La Légende ; aux accents panthéistes du tissu total de l'univers du Tiers-Instruit ; aux chants poétiques et expériences mystiques qui ont innervé ses livres jusqu'à la clé de voûte de Relire le relié, le thème du religieux émaille de part en part l'oeuvre de ce " dieu des messages et des passages " (Frédéric Worms). Ce dernier n'en a pas moins été boudé par les commentateurs en France. Anne Baudart, philosophe très proche de Serres, rectifie ici le tir. Où l'on découvre un penseur habité par l'image de l'incarnation, écrivant, depuis sa thèse sur Leibniz, pour relier, pour dire Dieu, pour créer. Car la création, au voisinage de la mort et réinventant la vie, " cela se nomme la résurrection ".