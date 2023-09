Guide pratique du Bonsaï

Un bonsaï réussi exprime l'harmonie de la nature dans son ensemble. Cet ouvrage, écrit par le maître bonsaï Bruno Heller, vous aidera à créer vos propres bonsaï, à comprendre ces petits arbres et à les respecter. S'adressant à tous les curieux et les passionnés, L'art du bonsaï détaille : - les formes et leurs particularités, - les conseils pour bien les choisir, - les techniques pour s'en occuper, - l'art de les exposer, - les outils et le matériel indispensables". La pratique des petits arbres en pot fait grandir les hommes". .