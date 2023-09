Au pays des 500 Chiens

Bienvenue au pays des chiens ! Au fil des pages, tu vas découvrir l'univers complètement dingo de la merveilleuse Cité des chiens et les espèces les plus improbables : Labradosaures, Marchiens, Ourchiens, Crabadors... Tu n'es pas au bout de tes surprises ! Au total, il y a 500 chiens dans ce livre, sauras-tu tous les trouver ? Un univers déjanté et vraiment waouf !