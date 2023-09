Déroutée par la soudaine capacité de sa mère, pourtant sujette à des trous de mémoire, à parler espagnol, Nathalie s'interroge : pourquoi veut-elle qu'elle l'appelle Dolorès ? Et d'où proviennent ses cauchemars persistants dans lesquels se côtoient les fascistes, Franco et un mystérieux bateau ? Pour répondre à toutes ces questions, Nathalie décide d'enquêter sur l'enfance de sa mère, en Espagne. L'occasion pour elle de découvrir, et de nous faire découvrir, l'histoire de ce pays et les profonds changements qu'il a connus au cours du siècle dernier... Du 28 janvier au 15 février 1939, plus de 500 000 républicains espagnols tentent de fuir Franco et la guerre civile. Parmi eux, au moins 70 000 enfants atteindront la France. On appellera cet exode la Retirada. Est-ce là l'exil forcé que connut Marie, la mère de Nathalie avant son arrivée à l'orphelinat de Montpellier ? Un one shot sensible et terriblement actuel, construit comme un passionnant jeu de piste, mis en couleurs par l'auteur.