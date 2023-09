100 fiches de psychologie traite de façon claire et structurée des notions essentielles que les étudiants doivent maîtriser à l'issue de leur licence. Les 10 parties de cet ouvrage correspondent aux UE transversales de la psychologie : objets et repères de la psychologie, psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé, du développement, de l'orientation scolaire et des apprentissages, cognitive, sociale, du travail et des organisations, problématiques contemporaines (numérique, genre, environnement, vieillissement, radicalités, nouvelles parentalités).