Comprendre Dôgen. Une introduction à l'oeuvre majeure du plus grand maître zen japonais

Le Shôbôgenzô (Le Trésor de l'œil du vrai Dharma) est un classique vénéré du bouddhisme zen du 13e siècle, écrit par le moine Eihei Dôgen, qui est également considéré comme le principal philosophe japonais. Dans Comprendre Dôgen, l'auteur applique le Shôbôgenzô à l'époque moderne par le biais de paraphrases accessibles et de commentaires incisifs. Erudit avisé, il voit chez Dôgen des concepts psychologiques très modernes, ainsi que des idées sur des sujets tels que le féminisme et la réincarnation. Il montre même que Dôgen offre une "voie médiane" dans le débat qui fait rage actuellement entre science et religion.